Опрос показал, какие города России ассоциируются у туристов с Европой

Туристы рассказали, какие российские города создают атмосферу «как в Европе». Как ни странно, половина опрошенных выбрала Санкт-Петербург.

Петровское «окно в Европу», по мнению путешественников, выделяется на фоне всей страны своей особой архитектурой. Европейское сходство было особенно заметно в период чемпионата мира по футболу, который состоялся в прошлом году.

«В центре города было ощущение, что находишься за границей», — отметил один из туристов.

34 процента присудили это звание Калининграду. Действительно, здесь превалирует прусская архитектура, которая сильно отличается от внешнего облика государства. К тому же, туристы указали на отличие менталитета калининградцев от остальных россиян.

Десятая часть проголосовала за Казань. Она отметила ухоженность, хорошие дороги, развитую инфраструктуру, а также современную набережную в купе со средневековыми постройками. Например, на территории казанского Кремля вместе стоят мечеть, православные храмы и одна из самых высоких падающих башен в Европе.

Оставшиеся шесть процентов выбрали столицу Республики Марий Эл Йошкар-Олу.

«Набережная в центре города выглядит как настоящий пряничный домик, чем-то напоминающий Амстердам», — отреагировала одна из путешественников.

Опрос проводил туристический поисковик Aviasales. В нем поучаствовали 120 тысяч пользователей.