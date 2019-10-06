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11:24   6 Октября 2019
Россия

Опрос показал, какие города России ассоциируются у туристов с Европой

Опрос показал, какие города России ассоциируются у туристов с Европой

Туристы рассказали, какие российские города создают атмосферу «как в Европе». Как ни странно, половина опрошенных выбрала Санкт-Петербург.

Петровское «окно в Европу», по мнению путешественников, выделяется на фоне всей страны своей особой архитектурой. Европейское сходство было особенно заметно в период чемпионата мира по футболу, который состоялся в прошлом году.

«В центре города было ощущение, что находишься за границей», — отметил один из туристов.

Опрос показал, какие города России ассоциируются у туристов с Европой

34 процента присудили это звание Калининграду. Действительно, здесь превалирует прусская архитектура, которая сильно отличается от внешнего облика государства. К тому же, туристы указали на отличие менталитета калининградцев от остальных россиян.

Опрос показал, какие города России ассоциируются у туристов с Европой

Десятая часть проголосовала за Казань. Она отметила ухоженность, хорошие дороги, развитую инфраструктуру, а также современную набережную в купе со средневековыми постройками. Например, на территории казанского Кремля вместе стоят мечеть, православные храмы и одна из самых высоких падающих башен в Европе.

Опрос показал, какие города России ассоциируются у туристов с Европой

Оставшиеся шесть процентов выбрали столицу Республики Марий Эл Йошкар-Олу. 

«Набережная в центре города выглядит как настоящий пряничный домик, чем-то напоминающий Амстердам», — отреагировала одна из путешественников.

Опрос показал, какие города России ассоциируются у туристов с Европой

Опрос проводил туристический поисковик Aviasales. В нем поучаствовали 120 тысяч пользователей.

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Автор: Анна Манц
#россия #европа #туризм

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