Туристический автобус опрокинулся в Гагинском районе Нижегородской области возле села Паново-Осаново.

Пострадали двадцать человек, сообщили в МЧС в 11 часов (по мск). Изначально сообщалось о десяти пострадавших, среди них только взрослые, уточняли в региональном ГУ МЧС.

«По предварительным данным, погибших нет, пострадали 10 человек, детей нет», — говорилось в сообщении МЧС, цитируют РИА Новости.

Напомним, 2 октября девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии, один из них находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным ГИБДД, дорожная авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса не выдержал безопасную скорость на повороте. Двух человек госпитализировали в хирургическое отделение.

5 октября сообщалось об автобусе с 18 школьниками и девятью взрослыми, опрокинувшемся на бок после столкновения с легковым автомобилем. 16 детей и троих взрослых отправили в больницы в результате ДТП. По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем Nissan.