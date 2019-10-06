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10:55   6 Октября 2019
Россия

Двадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Двадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Туристический автобус опрокинулся в Гагинском районе Нижегородской области возле села Паново-Осаново.

Пострадали двадцать человек, сообщили в МЧС в 11 часов (по мск). Изначально сообщалось о десяти пострадавших, среди них только взрослые, уточняли в региональном ГУ МЧС.

«По предварительным данным, погибших нет, пострадали 10 человек, детей нет», — говорилось в сообщении МЧС, цитируют РИА Новости.

Напомним, 2 октября девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии, один из них находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным ГИБДД, дорожная авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса не выдержал безопасную скорость на повороте. Двух человек госпитализировали в хирургическое отделение.

5 октября сообщалось об автобусе с 18 школьниками и девятью взрослыми, опрокинувшемся на бок после столкновения с легковым автомобилем. 16 детей и троих взрослых отправили в больницы в результате ДТП. По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем Nissan.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #дтп #автобус #новости #общество

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