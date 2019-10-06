Архангельские спасатели помогли застрявшим в болоте рыбакам

Трое мужчин отправились на рыбалку, однако их вездеход застрял в заболоченном зимнике. Ситуацию ухудшили стремительно меняющиеся погодные условия — в Архангельской области прошел первый снегопад.

Дорога от трассы до озера занимает восемь километров через лес. Заболоченный зимник стал для вездехода рыбаков непреодолимым препятствием — он сломался, недоехав всего полтора километра до Ижмозера. Мужчины попытались починить средство передвижения, но усилившийся ветер и снег сильно мешали. Они промокли и замерзли, что сделало ситуацию еще более критической. Двое рыбаков решили вызвать спасателей, а третий пошел пешком до лесной избушки, чтобы согреться.

Поисковая группа отправилась на помощь на гусеничном снегоболотоходе «Лось». Местами транспорт почти полностью проваливался в ямы. Спасатели сперва помогли двум мужчинам, оставшимся в машине, а затем забрали их спутника из избушки.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пострадавших доставили к машине, на которой они доехали до зимника. Отмечается, что инцидент произошел 5 октября. Тогда в ведомстве ввели штормовое предупреждение о сильном ветре, порывы которого достигали 20 метров в секунду.