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 Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ
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10:43   6 Октября 2019
Весь мир

Взрыв на «Октоберфесте» в США попал на видео

Взрыв на «Октоберфесте» в США попал на видео

Видеозапись со взрывом, произошедшем на фестивале пива «Октоберфест» в калифорнийском городе Хантингтон-Бич, была опубликована в Сети.

Сообщается, что в одном из помещений для проведения праздника загорелся трансформатор. Очевидцы свидетельствуют о серии вспышек, но взрыв произошел уже после того, как пожарные спустились в подвал, где и произошло возгорание. Четыре человека получили ранения, среди них пожарные и гражданские. Всех посетителей фестиваля эвакуировали пожарные службы, сообщают местные СМИ.

Также предполагается, что взрыв трансформатора произошел на одном из столбов линии электропередач: опора рухнула на землю и загорелась.

 

Напомним, ранее сообщалось о рисках загрязнения французской реки Сены после пожара на химическом предприятии Lubrizol в городе Руан, вспыхнувшего 26 сентября. О вероятности ухудшения экологии водной среды предупреждали французские специалисты, а префект французского департамента Приморская Сена Пьер-Андре Дюран подтвердил информацию о возможном загрязнении, пообещав принять необходимые  меры.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #пожар #происшествия #новости #весь мир

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