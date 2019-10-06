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 Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ
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10:37   6 Октября 2019
Весь мир

SDF заявили о «тотальной войне» с Турцией, если та начнет военную операцию в Сирии

SDF заявили о «тотальной войне» с Турцией, если та начнет военную операцию в Сирии

Представитель «Сирийских демократических сил» (SDF) Мустафа Бали заявил в Twitter об угрозе «тотальной войны» с Турцией, если Анкара примет решение о старте военной операции на севере Сирии.

«Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ», — заявил член арабо-курдского формирования, поддерживаемого США.

В публикации отмечено, что SDF привержены механизму безопасности и делает все необходимое для сохранения стабильности.

В августе Анкара и Вашингтон договорились о создании безопасной зоны на части сирийско-турецкой границы, которая располагается между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Уже в конце месяца курдские формирования по договоренности с американцами стали покидать район. Вместе с тем, турки хотели разместить здесь беженцев, однако СДС оказалось против из-за изменения демографического состава.

SDF заявили о «тотальной войне» с Турцией, если та начнет военную операцию в Сирии

Ранее стало известно, что дополнительные силы Анкары перебрасывают к сирийской границе. Это произошло после заявления турецкого главы Тайипа Эрдогана об операции против SDF.

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Автор: Анна Манц
#сирия #турция #sdf

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