SDF заявили о «тотальной войне» с Турцией, если та начнет военную операцию в Сирии

Представитель «Сирийских демократических сил» (SDF) Мустафа Бали заявил в Twitter об угрозе «тотальной войны» с Турцией, если Анкара примет решение о старте военной операции на севере Сирии.

В публикации отмечено, что SDF привержены механизму безопасности и делает все необходимое для сохранения стабильности.

#SDF is committed to the security mechanism framework and has been taking necessary steps to preserve stability in the region. However we will not hesitate to turn any unprovoked attack by Turkey into an all-out war on the entire border to DEFEND ourselves and our people.