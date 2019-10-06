SDF заявили о «тотальной войне» с Турцией, если та начнет военную операцию в Сирии

Представитель «Сирийских демократических сил» (SDF) Мустафа Бали заявил в Twitter об угрозе «тотальной войны» с Турцией, если Анкара примет решение о старте военной операции на севере Сирии.

«Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ», — заявил член арабо-курдского формирования, поддерживаемого США.

В публикации отмечено, что SDF привержены механизму безопасности и делает все необходимое для сохранения стабильности.

#SDF is committed to the security mechanism framework and has been taking necessary steps to preserve stability in the region. However we will not hesitate to turn any unprovoked attack by Turkey into an all-out war on the entire border to DEFEND ourselves and our people. — Mustafa Bali (@mustefabali) October 5, 2019

В августе Анкара и Вашингтон договорились о создании безопасной зоны на части сирийско-турецкой границы, которая располагается между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Уже в конце месяца курдские формирования по договоренности с американцами стали покидать район. Вместе с тем, турки хотели разместить здесь беженцев, однако СДС оказалось против из-за изменения демографического состава.

Ранее стало известно, что дополнительные силы Анкары перебрасывают к сирийской границе. Это произошло после заявления турецкого главы Тайипа Эрдогана об операции против SDF.