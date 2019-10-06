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10:18   6 Октября 2019
Россия

Церемония имянаречения танкера «Михаил Лазарев» состоялась во Владивостоке

Церемония имянаречения танкера «Михаил Лазарев» состоялась во Владивостоке

Торжественная церемония имянаречения, освящения и поднятия флага России на новом  танкере ледового класса Arc7 «Михаил Лазарев» прошла у причала Морского вокзала во Владивостоке. Ее ознаменовал выстрел из пушки.

Судно входит в состав российского флота. Сразу после церемонии оно отправилось к месту работы, то есть на Северный морской путь в районе Обской губы. Танкер будет транспортировать грузы ближайшие 20 лет в рамках проекта «Новый порт», который инициировала энергетическая компания «Газпром нефть».

Председатель совета директоров компании «Совкомфлот» Сергей Франк указал, что корабль назвали в честь российского мореплавателя и путешественника Михаила Лазарева, который в команде с Фаддеем Беллинсгаузеном открыл Антарктиду.

Церемония имянаречения танкера «Михаил Лазарев» состоялась во Владивостоке

«Особые слова обращаю сегодня капитану Кравченко и вверенному ему экипажу «Михаил Лазарев»: вам предстоит ответственная работа... Вы будете вносить реальный вклад в выполнение задачи, поставленной президентом нашей страны, правительством Российской Федерации, по активизации коммерческого судоходство на акваториях Северного морского пути и доведения объема перевозок к 2024 году до 80 миллионов тонн. Желаем вам спокойной работы, спокойных вахт, морской удачи и счастливого плавания», — добавил Франк.

«Михаил Лазарев» стал четвертым судном серии усиленного ледового класса. Он способен двигаться во льдах, толщина которых достигает 1,8 метров, а также на мелководье. Вместе с тем, температура в минус 45 для него не является проблемой.

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Автор: Анна Манц
#лазарев #владивосток #танкер

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