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Володин назвал допрос депутата Юмашевой в США циничной провокацией

 Церемония имянаречения танкера «Михаил Лазарев» состоялась во Владивостоке

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10:25   6 Октября 2019
Россия

Володин назвал допрос депутата Юмашевой в США циничной провокацией

Володин назвал допрос депутата Юмашевой в США циничной провокацией

Допрос российского депутата Инги Юмашевой в Нью-Йорке спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал очередным примером нарушения международных обязательств.

Ранее Юмашеву пригласили для участия в международном форуме, для этого она получила визу в американском посольстве. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка, забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек задавал ей «неясные и неприемлемые» вопросы в течение часа, после чего предложил продолжить общение в кафе, в неформальной обстановке. После инцидента посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста.

Володин отметил, что депутат координирует в Госдуме работу группы по связям с конгрессом США, «взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге». «Действия Соединенных Штатов Америки — это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств», — заявил Володин.

«И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию», — подчеркнул спикер Госдумы, цитирует ТАСС.

Володин назвал допрос депутата Юмашевой в США циничной провокацией

По словам Володина, американские действия в отношении российского политика создают негативную атмосферу в отношениях РФ и США, недопустимы и заслуживают осуждения. Напомним, ранее нескольким членам российской делегации на Генассамблее ООН не выдали американские визы для посещения заседания организации в Нью-Йорке.

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Автор: Тимофей Булочкин
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