Досрочные выборы в парламент проходят в самопровозглашенном Косове

Досрочные парламентские выборы стартовали в самопровозглашенном Косове в 7.00 по местному времени, в 8.00 по московскому, сообщили в Центральной избирательной комиссии непризнанного субъекта 6 октября.

Всего парламент вмещает 120 мест. На них претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат. Согласно данным ЦИК, среди зарегистрированных избирателей более 1,9 миллиона людей. Избирательные участки закроют в 19.00 по местному времени.

Стоит отметить, что эти выборы уже седьмые по счету. Причем, они станут шестыми внеочередными, так как ни один созыв еще не отбыл свой мандат до конца.

Как следует из главного закона непризнанной республики, 100 депутатских мандатов должны быть распределены между албанскими парламентариями, а 20 — между представителями нацменьшинств. Так, десять мест зарезервированы за сербами, четыре — за цыганами, ашкали и гюптами, три — бошняками, два — турками и одно за горанцами.

Напомним, что в 1999 году вооруженный бой между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и вооруженными силами, а также полицией Сербии стал причиной бомбардировки Югославии силами НАТО. В то время Югославия состояла из Сербии и Черногории. В феврале 2008 года было заявлено о независимости Косова, что признали США.