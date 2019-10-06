Мокрый снег пройдет в Москве 6 октября

Какая погода ожидает москвичей в последний выходной, 6 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в комментарии РИА Новости.

«Сегодня столица будет находиться на северо-западной периферии активного южного циклона», — сказал он.

Так, небо будет облачным, а местами пройдет дождь с мокрым снегом. Температура не превысит пяти градусов, в Подмосковье ожидается от одного до шести. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду с порывами до 17, направление северо-восточное.

«Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — добавил специалист.

Синоптик подчеркнул, что мокрый снег не сможет образовать снежный покров из-за плюсовой температуры.