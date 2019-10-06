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 Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
9:33   6 Октября 2019
Весь мир

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Нидерландское правительство решило отойти от названия Голландия, так как оно зачастую ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей, сообщил портал Adformatie 6 октября.

Власти государства считают необходимым обновить образ страны. Новый имидж будут строить вокруг названия Нидерланды.

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Так, его будут активно продвигать на международных мероприятиях. Например, на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году или на футбольных матчах. В целом, такой «ребрендинг» коснется всех спортсменов, которые будут представлять страну на предстоящей Олимпиаде в Токио.

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Автор: Анна Манц
#нидерланды #голландия

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