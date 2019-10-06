Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Нидерландское правительство решило отойти от названия Голландия, так как оно зачастую ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей, сообщил портал Adformatie 6 октября.

Власти государства считают необходимым обновить образ страны. Новый имидж будут строить вокруг названия Нидерланды.

Так, его будут активно продвигать на международных мероприятиях. Например, на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году или на футбольных матчах. В целом, такой «ребрендинг» коснется всех спортсменов, которые будут представлять страну на предстоящей Олимпиаде в Токио.