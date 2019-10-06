Роспотребнадзор напомнил о профилактике гриппа

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации, которые помогут обезопаситься от гриппа. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте службы 6 октября.

Так, эксперты советуют сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона. Также стоит сократить время пребывания в общественных местах, особенно в транспорте. Чтобы не заразиться вирусом, можно носить маску.

«Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Важно регулярно мыть руки и промывать носовую полость. В помещении нужно делать влажную уборку и постараться повысить влажность воздуха. Значительную помощь в противостоянии заражению играет здоровый образ жизни, то есть сбалансированное питание, достаточный сон и физическая нагрузка.