Ученые назвали места, где можно пережить пандемический апокалипсис

Развитие биотехнологий способно привести к генетически спроектированной пандемии, которая уничтожит человечество, считает профессор Университета Отаго Ник Уилсон. Поэтому новозеландские ученые составили рейтинг стран, в которых люди смогут спастить от апокалипсиса.

«Закрытый самодостаточный остров может содержать изолированное и технологически приспособленное население, которое вновь заселит Землю после катастрофы», — считает профессор.

Специалисты в исследовании обращали внимание только на независимые островные государства, которые не имеют сухопутных границ с другими странами. Помимо этого, их население должно быть минимум 250 тысяч человек. Здесь также важны и другие показатели, такие как демография или политические особенности общества.

Исходя из этих требований, ученые составили рейтинг из 20 стран-убежищ от апокалиптичного сценария. В первую тройку вошли Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Также в перечне есть Япония, Барбадос, Фиджи, Куба и Ямайка.