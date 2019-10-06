Помпео обсудил в Афинах организацию встречи Трампа с премьер-министром Греции
Глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил в интервью греческому телевидению, что обсудил в Афинах перспективы организации встречи американского лидера Дональда Трампа с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Стенограмма интервью Помпео греческому телевидению размещена на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Помпео уточнил, что Трамп и Мицотакис имели возможность поговорить ранее и несомненно продолжат разговор.