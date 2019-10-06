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9:00   6 Октября 2019
Весь мир

Помпео обсудил в Афинах организацию встречи Трампа с премьер-министром Греции

Помпео обсудил в Афинах организацию встречи Трампа с премьер-министром Греции

Глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил в интервью греческому телевидению, что обсудил в Афинах перспективы организации встречи американского лидера Дональда Трампа с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Стенограмма интервью Помпео греческому телевидению размещена на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Помпео уточнил, что Трамп и Мицотакис имели возможность поговорить ранее и несомненно продолжат разговор.

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Автор: Мария Милкевич
#трамп #греция #помпео

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