Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия составит план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения

Россия составит план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения

 Пожарные проверяют сообщение о пожаре в здании МИД РФ в центре Москвы

Пожарные проверяют сообщение о пожаре в здании МИД РФ в центре Москвы
Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

 Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ
Помпео обсудил в Афинах организацию встречи Трампа с премьер-министром Греции

Помпео обсудил в Афинах организацию встречи Трампа с премьер-министром Греции

 Лидер Кипра заявил, что сотрудничество страны с Россией продуктивно как никогда

Лидер Кипра заявил, что сотрудничество страны с Россией продуктивно как никогда
Россия составит план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения

Россия составит план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения

 Пожарные проверяют сообщение о пожаре в здании МИД РФ в центре Москвы

Пожарные проверяют сообщение о пожаре в здании МИД РФ в центре Москвы
Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

 Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ
Помпео обсудил в Афинах организацию встречи Трампа с премьер-министром Греции

Помпео обсудил в Афинах организацию встречи Трампа с премьер-министром Греции

 Лидер Кипра заявил, что сотрудничество страны с Россией продуктивно как никогда

Лидер Кипра заявил, что сотрудничество страны с Россией продуктивно как никогда
8:25   6 Октября 2019
Весь мир

Лидер Кипра заявил, что сотрудничество страны с Россией продуктивно как никогда

Лидер Кипра заявил, что сотрудничество страны с Россией продуктивно как никогда

Сотрудничество между Россией и Кипром в настоящее время вышло на беспрецедентный уровень продуктивности, сообщил президент республики Никос Анастасиадис в письменном послании участникам 13-го благотворительного вечера «Кипр-Россия гала».

Мероприятие началось в субботу в президентском дворце в Никосии и закончилось глубокой ночью.

В послании президента говорится, что «Кипр-Россия гала» символизирует дружбу и тесные взаимоотношения между двумя странами. Лидер республики отметил, что важной составляющей вечера является благотворительность.

«Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы с российской администрацией с целью еще большего укрепления превосходных двусторонних отношений во благо наших народов», — написал Анастасиадис.

По его словам, Кипр и Россия вступили в новую эру партнерства и сотрудничества, основанного на общих ценностях и взаимном уважении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #кипр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...