Лидер Кипра заявил, что сотрудничество страны с Россией продуктивно как никогда

Сотрудничество между Россией и Кипром в настоящее время вышло на беспрецедентный уровень продуктивности, сообщил президент республики Никос Анастасиадис в письменном послании участникам 13-го благотворительного вечера «Кипр-Россия гала».

Мероприятие началось в субботу в президентском дворце в Никосии и закончилось глубокой ночью.

В послании президента говорится, что «Кипр-Россия гала» символизирует дружбу и тесные взаимоотношения между двумя странами. Лидер республики отметил, что важной составляющей вечера является благотворительность.

«Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы с российской администрацией с целью еще большего укрепления превосходных двусторонних отношений во благо наших народов», — написал Анастасиадис.

По его словам, Кипр и Россия вступили в новую эру партнерства и сотрудничества, основанного на общих ценностях и взаимном уважении.