Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия составит план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения

Россия составит план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения

 Пожарные проверяют сообщение о пожаре в здании МИД РФ в центре Москвы

Пожарные проверяют сообщение о пожаре в здании МИД РФ в центре Москвы
Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

 Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ
Помпео обсудил в Афинах организацию встречи Трампа с премьер-министром Греции

Помпео обсудил в Афинах организацию встречи Трампа с премьер-министром Греции

 Лидер Кипра заявил, что сотрудничество страны с Россией продуктивно как никогда

Лидер Кипра заявил, что сотрудничество страны с Россией продуктивно как никогда
Россия составит план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения

Россия составит план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения

 Пожарные проверяют сообщение о пожаре в здании МИД РФ в центре Москвы

Пожарные проверяют сообщение о пожаре в здании МИД РФ в центре Москвы
Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

 Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ
Помпео обсудил в Афинах организацию встречи Трампа с премьер-министром Греции

Помпео обсудил в Афинах организацию встречи Трампа с премьер-министром Греции

 Лидер Кипра заявил, что сотрудничество страны с Россией продуктивно как никогда

Лидер Кипра заявил, что сотрудничество страны с Россией продуктивно как никогда
7:29   6 Октября 2019
Весь мир

Австралия не стала выдавать США студента из Ирана, подозреваемого в военном шпионаже

Австралия не стала выдавать США студента из Ирана, подозреваемого в военном шпионаже

Генпрокуратура Австралии отказала США в экстрадиции студента из Ирана, который подозревается в военном шпионаже, пишет агентство Bloomberg.

«Я считаю, что с учетом всех обстоятельств данного дела Дехбаши Киви в конечном счете не должен быть выдан Соединенным Штатам», — приводит агентство слова генпрокурора Австралии Кристиана Портера.

В субботу, 5 октября, иранское агентство Fars передавало, что иранец был освобожден и вернулся на родину. Пресс-служба австралийского генпрокурора не стало комментировать ситуацию с освобождением в тот же день в Иране двух граждан Австралии.

Путешественники из Австралии Марк Финкин и Джоли Кинг были задержаны в Иране за туристическую видеосъемку с помощью дрона. Позднее Верховный суд Ирана подтвердил, что они обвиняются в шпионаже.

Иранский студент Дехбаши Киви был задержан в Австралии в сентябре прошлого года по обвинению в попытке незаконной транспортировки электронных устройств военного предназначения в Иран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #иран #австралия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...