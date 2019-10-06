Австралия не стала выдавать США студента из Ирана, подозреваемого в военном шпионаже

Генпрокуратура Австралии отказала США в экстрадиции студента из Ирана, который подозревается в военном шпионаже, пишет агентство Bloomberg.

«Я считаю, что с учетом всех обстоятельств данного дела Дехбаши Киви в конечном счете не должен быть выдан Соединенным Штатам», — приводит агентство слова генпрокурора Австралии Кристиана Портера.

В субботу, 5 октября, иранское агентство Fars передавало, что иранец был освобожден и вернулся на родину. Пресс-служба австралийского генпрокурора не стало комментировать ситуацию с освобождением в тот же день в Иране двух граждан Австралии.

Путешественники из Австралии Марк Финкин и Джоли Кинг были задержаны в Иране за туристическую видеосъемку с помощью дрона. Позднее Верховный суд Ирана подтвердил, что они обвиняются в шпионаже.

Иранский студент Дехбаши Киви был задержан в Австралии в сентябре прошлого года по обвинению в попытке незаконной транспортировки электронных устройств военного предназначения в Иран.