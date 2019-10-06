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 Экс-глава МИД Испании считает, что Россия и США поменялись ролями на мировой арене

Экс-глава МИД Испании считает, что Россия и США поменялись ролями на мировой арене
6:41   6 Октября 2019
Весь мир

Экс-глава МИД Испании считает, что Россия и США поменялись ролями на мировой арене

Экс-глава МИД Испании считает, что Россия и США поменялись ролями на мировой арене

РФ и США поменялись ролями на мировой арене: Вашингтон становится деструктивным фактором международной политики, а Москва превращается в ее «серого кардинала», заявила в статье для проекта Project Syndicate экс-глава МИД Испании Ана Паласио.

Она полагает, что после воссоединения с Крымом и начала операции в Сирии все обстояло наоборот, но позднее стало понятно, что Москва стала действительно влиятельным игроком на международной арене.

Подписание Киевом «формулы Штайнмайера» делает возможной нормализацию обстановки на Украине и восстановлению связей между Россией и Западом. Бывший министр считает это несомненной победой Москвы.

Одновременно ООН заканчивает формирование комитета, который будет писать новую конституцию Сирии, действуя по плану, предложенному на мирной конференции в России в 2018 году.

По мнению Паласио, рост влияния Москвы связан с утратой лидерских позиций США. Мировое сообщество, пишет политик,продолжает считать США главным геополитическим игроком по привычке, отнюдь не руководствуясь логикой.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша

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