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6:01   6 Октября 2019
Весь мир

Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями главы государства

Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями главы государства

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил в статье для газеты The Washington Post , что лидер страны Дональд Трамп злоупотребляет полномочиями главы государства ради личных интересов.

 

«Всему есть предел. Каждый день — видимо, каждые несколько часов — появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно не способен быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных интересов», — пишет Байден.

Он уверен, что Трамп не осознает, какая на нем как на президенте лежит ответственность, и видит только власть и то, какую пользу из нее извлечь для себя.

По словам Байдена, в отличие от первого президента США Джорджа Вашингтона, который, как известно, не мог солгать, Трамп — патологический лжец, который «злословит обо всех, в ком видит угрозу». Именно поэтому он «так лихорадочно проталкивает наглую ложь, изобличенные теории заговора и грязную кампанию» против бывшего вице-президента и его близких.

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Автор: Мария Милкевич
#байден #трамп

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