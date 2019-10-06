Глава МИД Израиля обсудил с государствами Персидского залива договор о ненападении

Глава израильского МИД Исраэль Кац обсудил с коллегами из государств Персидского залива инициативу заключения договора о ненападении, передает израильский телеканал Arutz 12.

Ранее Кац и госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр раскритиковали Иран с трибуны ООН, обвинив его в терроризме и призвав страны мира объединить усилия в оказании давления на Тегеран.

По информации телеканала, эту инициативу Кац также обсудил со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом.

Сообщается, что идея инициативы состоит в «использовании общего интереса в отношении Ирана для нормализации отношений в сфере борьбы с террором и экономики». При этом уточняется, что из-за израильско-палестинского конфликта на данный момент невозможно заключить полномасштабные договоры о мире.