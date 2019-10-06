Антонов надеется на скорейшее проведение встречи консультативного делового совета РФ и США

Россия рассчитывает, что США выступят с конкретными предложениями, благодаря которым уже в ближайшее время получится организовать встречу двустороннего консультативного делового совета РФ и США в Москве, рассказал журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что создание двустороннего консультативного делового совета - важная идея, выдвинутая президентом России Владимиром Путиным. Антонов добавил, что в деловой совет вошли бы «капитаны» российского и американского бизнеса, которые могли бы совместно определить, в каком направлении работать, чтобы развивать двухсторонние экономические отношения.