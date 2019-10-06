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4:29   6 Октября 2019
Весь мир

Антонов надеется на скорейшее проведение встречи консультативного делового совета РФ и США

Антонов надеется на скорейшее проведение встречи консультативного делового совета РФ и США

Россия рассчитывает, что США выступят с конкретными предложениями, благодаря которым уже в ближайшее время получится организовать встречу двустороннего консультативного делового совета РФ и США в Москве, рассказал журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что создание двустороннего консультативного делового совета - важная идея, выдвинутая президентом России Владимиром Путиным. Антонов добавил, что в деловой совет вошли бы «капитаны» российского и американского бизнеса, которые могли бы совместно определить, в каком направлении работать, чтобы развивать двухсторонние экономические отношения.

«Мы очень рассчитываем на то, что американская сторона сделает конкретные свои предложения и мы сможем уже в ближайшее время провести такого рода мероприятие в Москве», — отметил российский посол.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #посол рф в сша

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