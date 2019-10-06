Сотрудники неофициальной тюрьмы «Митига» в Ливии, где незаконно удерживаются граждане РФ, пытками выбивают из заключенных необходимые показания, после чего приводят их в нормальный внешний вид и записывают самооговоры на видео, сообщили корреспондентам Федерального агентства новостей Альгису Микульскису и Владимиру Малянову несколько ливийских источников.

«Там есть специальный блок для допросов и записи показаний, — приводит слова одного из источников ФАН. — Как мне говорил сын, который провел там уже 2 года, это место находится в помещении для охраны рядом с первым и вторым сектором. В первой комнате этого блока людей пытают, подвешивая их в наручниках за руки и избивают трубой по всей поверхности тела. От этого человек теряет возможность нормально передвигаться».

Также собеседники ФАН часто упоминали такой вид пыток, как удары по пяткам. Другой источник объяснил, что пытки не прекращаются, пока человек не даст нужные показания. Только после этого его кормят, приводят в чувства и нормальный вид, переодевают в тюремную робу синего цвета и снимают видео в специальном помещении. Однако если арестованный отказывается от выбитых из него признаний, пытки возобновляются.

Собеседники корреспондентов ФАН в Ливии сообщили, что тюрьма «Митига» контролируется бандформированием RADA. Заключенные содержатся в антигуманных условиях по 20–30 человек в крошечных камерах и постоянно подвергаются изощренному насилию. Это происходит с молчаливого согласия ООН, которая поддерживает и признает ПНС.

Родственник одного из собеседников ФАН находится в этой тюрьме уже несколько лет. Там нельзя пользоваться телефоном, бумагой и принадлежностями для письма. Единственный способ общаться — подкупить охрану, как и поступил собеседник ФАН.

Так его родственник смог передать подробный план тюрьмы, на котором показано расположение комнаты, где бандиты выбивают показания из заключенных. Она находится в помещении охраны рядом с секторами 1 и 2, что подтверждает еще ряд источников ФАН в Триполи.

Федеральное агентство новостей продолжает внимательно наблюдать за обстановкой в Ливии, где с 2011 года, когда при непосредственном участии Запада был свергнут и убит лидер страны Муаммар Каддафи, длится гражданская война. Сейчас в стане фактически царит двоевластие: северо‑запад страны контролируется Правительством национального согласия, признанным ООН, при поддержке бандформирований, остальная часть подконтрольна избранной Палате представителей и Ливийской национальной армии под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.

Корреспонденты ФАН ранее не раз сообщали о разгуле хаоса и бандитизма на территориях, подконтрольных ПНС.