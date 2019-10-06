Турция стягивает силы к границе с Сирией

Дополнительные силы Турции стягиваются к сирийской границе в уезде Акчакале после заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о предстоящей операции против курдской вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии», поддерживаемой Вашингтоном, передает Bloomberg, ссылаясь на местное телевидение.

Ранее Эрдоган сообщил, что Анкара «завершила приготовления, завершила разработку плана операции», и уже «отданы необходимые приказы». Целью операции является создание буферной зоны для переселения в нее из Турции сирийских беженцев и оттеснения формирований СДС.

Ранее представитель СДС Мустафа Бали пообещал начать боевые действия против турецких сил в случае их вторжения в северо-восточные районы Сирии.

В августе стало известно, что США и Турция пришли к соглашению о создании зоны безопасности на отрезке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Эта пограничная территория должна была совместно патрулироваться американскими и турецкими военными. Турция хотела, чтобы в эту зону вернулись из страны сотни тысяч сирийских беженцев.

Курдские формирования по договоренности с Вашингтоном стали покидать эти районы в конце августа, однако руководство СДС высказалось резко против переселения туда беженцев с турецкой территории. По словам командира СДС Мазлума Кобани, которые приводит газета Asharq Al-Awsat, Анкара намерена изменить демографический состав населения на северо-востоке Сирии, что, по его мнению, можно воспринимать как «этническую чистку».