Россия составит план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения

Российские власти создадут национальный план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения по климату, рассказали журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.

Ранее прошла встреча Гордеева с премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. В пресс-службе подчеркнули, что Лашет поприветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения о климате и отметил важность развития сотрудничества по всем направлениям, в первую очередь, в аграрно-продовольственном секторе и сфере обращения с отходами и природоохраны.

Напомним, в конце сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. Теперь оно стало для России обязательным, как и для 186 стран мира.

Соглашение подписано в декабре 2015 года и направлено на противодействие глобальному потеплению посредством мер по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям.