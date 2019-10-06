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2:16   6 Октября 2019
Россия

Россия составит план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения

Россия составит план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения

Российские власти создадут национальный план по адаптации экономики для соблюдения Парижского соглашения по климату, рассказали журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.

Ранее прошла встреча Гордеева с премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. В пресс-службе подчеркнули, что Лашет поприветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения о климате и отметил важность развития сотрудничества по всем направлениям, в первую очередь, в аграрно-продовольственном секторе и сфере обращения с отходами и природоохраны.

Напомним, в конце сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. Теперь оно стало для России обязательным, как и для 186 стран мира.

Соглашение подписано в декабре 2015 года и направлено на противодействие глобальному потеплению посредством мер по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #парижское соглашение по климату

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