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1:05   6 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

Представители киевских властей на следующей неделе прибудут в Петровское, Золотое и Станицу Луганскую на Донбассе, где должно состояться разведение сил, сообщает в Facebook офис президента Украины.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил по итогам встречи контактной группы 1 октября в Минске, что 7 октября возобновится отвод войск и техники в Золотом и Петровском. В ДНР подчеркнули, что разведение, включающее в себя также разминирование и разбор фортификаций, должно занять 30 дней. Соблюдать режим прекращения огня в течение семи дней при этом не обязательно.

Власти Украины хотят лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает, говорится в Facebook.

«Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан», — отмечается в сообщении.

Напомним, рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе было подписано в 2016 году. Тогда же состоялся отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, в Станице Луганской — в июне 2019 года. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР многократно обвиняли ВСУ в продвижении вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого и настаивали на их отходе назад.

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Автор: Мария Милкевич
#донбасс #украина #разведение

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