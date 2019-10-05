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Трамп раскритиковал Ромни и призвал к его импичменту

Трамп раскритиковал Ромни и призвал к его импичменту

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23:28   5 Октября 2019
Весь мир

Трамп раскритиковал Ромни и призвал к его импичменту

Трамп раскритиковал Ромни и призвал к его импичменту

Американский лидер Дональд Трамп разместил в Twitter очередной выпад в адрес сенатора-республиканца Митта Ромни, призвав к его импичменту.

«Я слышу, что великий народ (штата) Юта считает, что отданные голоса в поддержку их напыщенного сенатора Митта Ромни являются большой ошибкой. Я согласен! Он является дураком, который играет на руку ничего не делающим демократам!», — заявил глава государства.

Твит он сопроводил хэштегом «Импичмент Митту Ромни».

Ранее в субботу Трамп несколько раз подверг Ромни резкой критике в Twitter, назвав его «напыщенным ослом», который причиняет ущерб Республиканской партии. Это произошло на фоне негативной реакции сенатора на скандал, связанный с разговором Трампа и Зеленского, в ходе которого он призвал Украину расследовать дело своего главного соперника на предстоящих президентских выборах, бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также аналогичные просьбы к Китаю.

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Автор: Мария Милкевич
#трамп #ромни

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