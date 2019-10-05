Пожарные проверяют сообщение о пожаре в здании МИД РФ в центре Москвы

Пожарные расчеты проверяют информацию о возгорании в здании Министерства иностранных дел России в центре Москвы, рассказал ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

«Поступила информация о возгорании в здании МИД на Смоленском бульваре, подразделения пожарной охраны выехали», — уточнил собеседник агентства.

Сообщается, что в подвале наблюдается задымление, но к настоящему времени пожарные не обнаружили его причину, а также признаки горения, и продолжают проверку.

В самом министерстве ТАСС рассказали, что возгорание произошло в одном из флигелей здания. Уточняется, что на месте инцидента работает штаб пожаротушения.