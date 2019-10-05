США не поддерживают позицию КНДР о провале переговоров в Стокгольме

Вашингтон не поддерживает позицию Северной Кореи о провале переговоров в Стокгольме, сообщает официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

Она добавила, что дискуссии были «хорошими», с американской стороны прозвучало несколько новых «творческих идей». Был проведен обзор ситуации, сложившейся после саммита США — КНДР в Сингапуре, и подчеркнута «важность более интенсивного взаимодействия для решения многих проблем, волнующих обе стороны».

Северокорейская делегация, возглавляемая послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гилем, и американская делегация со главе со спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом в субботу впервые после февральского саммита в Ханое встретились на официальных рабочих переговорах в Стокгольме. Однако северокорейские дипломаты прервали встречу прежде, чем переговоры завершились. Ким Мен Гиль заявил, что переговоры провалились, поскольку «США явились с пустыми руками», не учтя требования Пхеньяна, чем «отбили всякое стремление к переговорам».