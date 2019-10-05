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 Боевики в масках напали на телеканал Al Hadath в Багдаде

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 Боевики в масках напали на телеканал Al Hadath в Багдаде

Боевики в масках напали на телеканал Al Hadath в Багдаде
23:04   5 Октября 2019
Весь мир

Боевики в масках напали на телеканал Al Hadath в Багдаде

Боевики в масках напали на телеканал Al Hadath в Багдаде

Корреспондент иракского спутникового телеканала Al Hadath Маджид Хамид в прямом эфире сообщил о нападении на студию неизвестных вооруженных боевиков в масках и о том, что некоторые его коллеги ранены.

По словам корреспондента, один из сотрудников телеканала получил от нападавших удар по голове и у него тяжелая травма.

Также Маджид Хамид добавил, что факт нападения на телеканал в Багдаде подтверждают в канцелярии премьер-министра страны, отметив, что по данному факту уже ведется расследование.

Телеканал Al Hadath подробно освещает начавшиеся 1 октября антиправительственные волнения в крупных городах Ирака, в том числе и в столице страны.

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Автор: Александр Люблинский
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