Боевики в масках напали на телеканал Al Hadath в Багдаде

Корреспондент иракского спутникового телеканала Al Hadath Маджид Хамид в прямом эфире сообщил о нападении на студию неизвестных вооруженных боевиков в масках и о том, что некоторые его коллеги ранены.

По словам корреспондента, один из сотрудников телеканала получил от нападавших удар по голове и у него тяжелая травма.

Также Маджид Хамид добавил, что факт нападения на телеканал в Багдаде подтверждают в канцелярии премьер-министра страны, отметив, что по данному факту уже ведется расследование.

Телеканал Al Hadath подробно освещает начавшиеся 1 октября антиправительственные волнения в крупных городах Ирака, в том числе и в столице страны.