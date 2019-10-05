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22:52   5 Октября 2019
Весь мир

Депутат Госдумы заявил, что США не хотят урегулирования проблем Корейского полуострова

Депутат Госдумы заявил, что США не хотят урегулирования проблем Корейского полуострова

Соединенным Штатам невыгодно урегулирования ситуации на Корейском полуострове, они стремятся к тому, чтобы все оставалось на нынешнем уровне.

Такое мнение в субботу высказал Казбек Тайсаев – депутат Государственной думы, глава группы дружбы по связям с КНДР, комментируя сообщения о провале проходивших в Стокгольме рабочих переговоров делегаций Северной Кореи и США.

Слова депутата в субботу вечером приводит РИА Новости. По мнению Тайсаева, корейцы в настоящее время остаются, по сути, единственным разделенным народом, поэтому для всей Кореи задачей номер один является объединение Севера и Юга. При этом он добавил, что обе стороны сделали к достижению этой цели значительные шаги, однако США не допустят подобного объединения.

«Американцы никогда этого допустят, потому что если это произойдет, то влияние США очень сильно ослабеет», - пояснил депутат.

Депутат Госдумы заявил, что США не хотят урегулирования проблем Корейского полуострова

При этом Тайсаев напомнил, что Россия имеет богатый опыт решения подобных проблем, и если северокорейское руководство кому-то и доверяет, то именно Москве. Россия, по его словам, имеет все возможности, чтобы поспособствовать решению корейской проблемы, но США не хотят прислушаться к ее позиции, а без участия Москвы, Вашингтон эту задачу решить не способен.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #кндр #переговоры #политика #весь мир

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