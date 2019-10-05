Депутат Госдумы заявил, что США не хотят урегулирования проблем Корейского полуострова

Соединенным Штатам невыгодно урегулирования ситуации на Корейском полуострове, они стремятся к тому, чтобы все оставалось на нынешнем уровне.

Такое мнение в субботу высказал Казбек Тайсаев – депутат Государственной думы, глава группы дружбы по связям с КНДР, комментируя сообщения о провале проходивших в Стокгольме рабочих переговоров делегаций Северной Кореи и США.

Слова депутата в субботу вечером приводит РИА Новости. По мнению Тайсаева, корейцы в настоящее время остаются, по сути, единственным разделенным народом, поэтому для всей Кореи задачей номер один является объединение Севера и Юга. При этом он добавил, что обе стороны сделали к достижению этой цели значительные шаги, однако США не допустят подобного объединения.

«Американцы никогда этого допустят, потому что если это произойдет, то влияние США очень сильно ослабеет», - пояснил депутат.

При этом Тайсаев напомнил, что Россия имеет богатый опыт решения подобных проблем, и если северокорейское руководство кому-то и доверяет, то именно Москве. Россия, по его словам, имеет все возможности, чтобы поспособствовать решению корейской проблемы, но США не хотят прислушаться к ее позиции, а без участия Москвы, Вашингтон эту задачу решить не способен.