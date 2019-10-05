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22:27   5 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Гранатометный и пулеметный обстрел села Коминтерновка на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики привел к возгоранию жилого дома.

Об этом в субботу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 17:25 вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Талаковка в направлении населённого пункта Коминтерново с применением гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов», - приводит сообщение представительства ДНР в СЦКК Донецкое агентство новостей (ДАН).

О жертвах или пострадавших в результате обстрела ВСУ к настоящему моменту информации не приводится.

Ранее в субботу СМИ сообщили, что в результате взрыва в жилом многоквартирном доме на подконтрольной Киеву части Донецкой области погибли два человека – мужчина и женщина. Причины взрыва не назывались.

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Автор: Александр Люблинский
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