Командир курдов заявил, что вступит в войну с Турцией в случае ее вторжения в Сирию

Курды начнут боевые действия против турецкой армии в случае ее вторжения в подконтрольные им северо-восточные районы Сирии, сообщает телеканал Al Mayadeen. Об этом сказал в субботу представитель вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» Мустафа Бали.

Он добавил, что силы СДС «готовы в любой момент отразить турецкую агрессию». Так Бали ответил на субботнее выступление президента Турции Тайипа Эрдогана, в котором тот предупредил о готовящейся операции на северо-востоке Сирии, которая может начаться в ближайшие дни.

Накануне, 1 октября, Анкара уже сообщила о намерении предпринимать самостоятельные действия по созданию зоны безопасности восточнее реки Евфрат в САР, так как переговоры с американской стороной завершились неудовлетворительно.

В августе стало известно, что США и Турция пришли к соглашению о создании зоны безопасности на отрезке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Эта пограничная территория должна была совместно патрулироваться американскими и турецкими военными. Турция хотела, чтобы в эту зону вернулись из страны сотни тысяч сирийских беженцев.

Курдские формирования по договоренности с Вашингтоном стали покидать эти районы в конце августа, однако руководство СДС высказалось резко против переселения туда беженцев с турецкой территории. По словам командира СДС Мазлума Кобани, которые приводит газета Asharq Al-Awsat, Анкара намерена изменить демографический состав населения на северо-востоке Сирии, что, по его мнению, можно воспринимать как «этническую чистку».