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Организаторы акций в защиту русских школ в Латвии намерены расширять протесты

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22:06   5 Октября 2019
Весь мир

Организаторы акций в защиту русских школ в Латвии намерены расширять протесты

Организаторы акций в защиту русских школ в Латвии намерены расширять протесты

Около пяти тысяч человек приняли участие в субботнем шествии в защиту русских школ в Латвии. По словам сопредседателя партии Русский союз Латвии Мирослава Митрофанова, протесты будут только расширятся.

Слова бывшего депутата Европарламента приводит РИА Новости.

«Атмосфера была боевая, дух народа не сломлен, мы готовы расширять протесты. Два положительных момента: много семей с детьми и отдельные политики из партии «Согласие», которые преодолели запрет своих руководителей», - заявил Митрофанов журналистам.

По его словам, этот значит, что можно надеяться на то, что «времена игнора и предательства» уходят в прошлое, а впереди новые манифестации и суды, как в Латвии, так и на международном уровне.

22 марта 2018 года сейм Латвии принял поправки к законам «Об образовании» и «О всеобщем образовании», которые предписывают к учебному году 2019-2010 начать постепенный переход к тому, что все среднее образование в школах национальных меньшинств будет проводиться исключительно на латышском языке. Завершиться этот процесс должен к 1 сентября 2021 года.

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Автор: Александр Люблинский
#латвия #политика #общество #весь мир #протесты #митинги #русские школы

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