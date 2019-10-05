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22:06   5 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Министр экономики Азербайджана прогнозирует рост товарооборота с РФ до 3 млрд долларов

Министр экономики Азербайджана прогнозирует рост товарооборота с РФ до 3 млрд долларов

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев рассказал в субботу в интервью государственному информагентству страны, что товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2019 году достигнет 3 миллиардов долларов.

Он отметил, что в прошлом году объем товарооборота составил 2,5 миллиарда долларов, но в данной области были приняты последовательные и системные меры, и динамика роста позволяет говорить о цифре в 3 миллиарда долларов за 2019 год. По словам Мустафаева, этому вопросу уделяется пристальное внимание азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

«Комиссия проводит анализ по отдельным видам продукции. Результаты показывают, что есть потенциал для увеличения вдвое экспорта из Азербайджана в Россию сельскохозяйственной продукции и продукции переработки, и поставлена цель реализовать эти возможности», — сообщил Мустафаев.

Министр подчеркнул, что в Азербайджане работает порядка 700 компаний с российским капиталом. Россия вложила в экономику страны 4,6 миллиарда долларов, азербайджанские инвестиции в Россию составили 1,2 миллиарда долларов.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #экономика #азербайджан #товарооборот

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