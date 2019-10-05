Более 100 тысяч сторонников независимости Шотландии вышли на улицы Эдинбурга

Массовая манифестация сторонников независимости Шотландии от Великобритании прошла в субботу в Эдинбурге.

Несмотря на дождь, участие в шествии приняли более 100 тысяч человек. Об этом сообщает британское информагентство Press Association.

Накануне, в пятницу, первый министр Шотландии Никола Стерджен, пожелала всем, кто собирался принять участие в акции, хорошего дня и удачи, выразив сожаление по поводу того, что сама она не сможет выйти с ними на улицу.

«Удачи всем, кто участвует в сегодняшнем шествии в Эдинбурге. Я не смогу присутствовать лично, но душой буду с вами. Хорошего вам дня, и не сомневайтесь в том, что мы получим независимость», - написала Стерджен в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в 2014 году в Шотландии прошел референдум по вопросу независимости Шотландии. Тогда 55% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Однако после того, как Великобритания, также по результатам всенародного референдума приняла решение о выходе из Евросоюза, Шотландия (население которой в массе своей высказалось против Brexit) вновь подняла вопрос о своей независимости. Правительство Стерджен продвигает идею проведения нового референдума до окончания полномочий парламента нынешнего созыва.