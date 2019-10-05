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 Более 100 тысяч сторонников независимости Шотландии вышли на улицы Эдинбурга

Более 100 тысяч сторонников независимости Шотландии вышли на улицы Эдинбурга
21:39   5 Октября 2019
Весь мир

Более 100 тысяч сторонников независимости Шотландии вышли на улицы Эдинбурга

Более 100 тысяч сторонников независимости Шотландии вышли на улицы Эдинбурга

Массовая манифестация сторонников независимости Шотландии от Великобритании прошла в субботу в Эдинбурге.

Несмотря на дождь, участие в шествии приняли более 100 тысяч человек. Об этом сообщает британское информагентство Press Association.

Накануне, в пятницу, первый министр Шотландии Никола Стерджен, пожелала всем, кто собирался принять участие в акции, хорошего дня и удачи, выразив сожаление по поводу того, что сама она не сможет выйти с ними на улицу.

«Удачи всем, кто участвует в сегодняшнем шествии в Эдинбурге. Я не смогу присутствовать лично, но душой буду с вами. Хорошего вам дня, и не сомневайтесь в том, что мы получим независимость», - написала Стерджен в своем микроблоге Twitter.

Более 100 тысяч сторонников независимости Шотландии вышли на улицы Эдинбурга

Напомним, в 2014 году в Шотландии прошел референдум по вопросу независимости Шотландии. Тогда 55% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Однако после того, как Великобритания, также по результатам всенародного референдума приняла решение о выходе из Евросоюза, Шотландия (население которой в массе своей высказалось против Brexit) вновь подняла вопрос о своей независимости. Правительство Стерджен продвигает идею проведения нового референдума до окончания полномочий парламента нынешнего созыва.

 

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Автор: Александр Люблинский
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