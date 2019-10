Более 100 тысяч сторонников независимости Шотландии вышли на улицы Эдинбурга

Массовая манифестация сторонников независимости Шотландии от Великобритании прошла в субботу в Эдинбурге.

Несмотря на дождь, участие в шествии приняли более 100 тысяч человек. Об этом сообщает британское информагентство Press Association.

Накануне, в пятницу, первый министр Шотландии Никола Стерджен, пожелала всем, кто собирался принять участие в акции, хорошего дня и удачи, выразив сожаление по поводу того, что сама она не сможет выйти с ними на улицу.

Напомним, в 2014 году в Шотландии прошел референдум по вопросу независимости Шотландии. Тогда 55% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Однако после того, как Великобритания, также по результатам всенародного референдума приняла решение о выходе из Евросоюза, Шотландия (население которой в массе своей высказалось против Brexit) вновь подняла вопрос о своей независимости. Правительство Стерджен продвигает идею проведения нового референдума до окончания полномочий парламента нынешнего созыва.

Good luck to everyone marching for independence in Edinburgh later. I’m not able to be there in person today, but I will be with you in spirit. Have a great day. And be in no doubt - independence is coming. #indyref