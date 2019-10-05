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21:38   5 Октября 2019
Весь мир

Министр энергетики США требовал включить американцев в правление «Нафтогаза»

Министр энергетики США требовал включить американцев в правление «Нафтогаза»

Министр энергетики США Рик Перри добивался от Украины включения американцев в состав совета директоров государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз», сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.

«По словам одного из источников … среди тех, кто рассматривался на эти позиции, были два руководителя энергетического сектора, базирующиеся в штате Техас — родном штате Перри», — уточняет издание.

Politico отмечает, что Перри давил на лидера Украины Владимира Зеленского, чтобы тот усилил меры по борьбе с коррупцией. Впрочем, информации о том, что он требовал расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, не поступало.

Напомним, ранее демократы обвинили в соответствующих требованиях во время телефонного разговора с Зеленским американского президента Дональда Трампа, что послужило причиной начала процедуры импичмента.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #украина #нафтогаз #перри

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