Представители КНДР сообщили, что прервали рабочие переговоры с США

Консультации на рабочем уровне между Северной Кореей и США были прерваны в субботу, 5 октября.

Об этом, выступая перед посольством КНДР в Швеции, рассказал представитель северокорейского МИД Ким Мен Гиль по окончании переговоров со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном, которые проходили в Стокгольме.

Слова северокорейского дипломата приводит агентство Yonhap. Причина прерывания переговорного процесса между США и КНДР на данный момент не называются.

Напомним, ранее глава МИД Швеции Анн Линде подтвердила, что в Стокгольме проходят рабочие консультации между американской и северокорейской делегациями. Об этом министр рассказала в своем микроблоге Twitter.

I am encouraged that US and DPRK working level delegations are currently in Sweden to hold talks. Dialogue needed to reach denuclearization and peaceful solution.