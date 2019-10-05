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20:51   5 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Два человека погибли в Донецкой области Украины при взрыве в жилом доме

Два человека погибли в Донецкой области Украины при взрыве в жилом доме

Взрыв прогремел в субботу днем в жилом многоквартирном доме в поселке Марьинка в Донецкой области Украины, в результате чего погибли два местных жителя.

Об этом сообщает украинское Министерство внутренних дел.

«Трагедия произошла около 15.20 (совпадает с московским). Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей. В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших – мужчина и женщина», - говорится в сообщении ведомства.

Там же отмечается, что на месте взрыва работают спасатели, взрывотехники и оперативно-следственная группа. Следователи по горячим следам выясняют обстоятельства взрыва и гибели людей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела.  

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Автор: Александр Люблинский
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