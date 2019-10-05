Два человека погибли в Донецкой области Украины при взрыве в жилом доме
Взрыв прогремел в субботу днем в жилом многоквартирном доме в поселке Марьинка в Донецкой области Украины, в результате чего погибли два местных жителя.
Об этом сообщает украинское Министерство внутренних дел.
«Трагедия произошла около 15.20 (совпадает с московским). Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей. В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших – мужчина и женщина», - говорится в сообщении ведомства.
Там же отмечается, что на месте взрыва работают спасатели, взрывотехники и оперативно-следственная группа. Следователи по горячим следам выясняют обстоятельства взрыва и гибели людей.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела.