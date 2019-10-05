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20:44   5 Октября 2019
Россия

Сотрудник Сбербанка признался в утечке базы данных клиентов

Сотрудник Сбербанка признался в утечке базы данных клиентов

Служба безопасности Сбербанка провела расследование, в результате которого один из сотрудников банка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В сообщении говорится, что расследование выявило сотрудника 1991 года рождения, руководившего в одном из секторов одного бизнес-подразделения банка. Имея доступ к базам данных клиентов, сотрудник попытался похитить информацию: вероятно, для дальнейшей продажи.

Сотрудник Сбербанка признался в утечке базы данных клиентов

Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводят процессуальные действия сотрудники правоохранительных органов. В банке подчеркнули, что угрозы для сохранности средств на картах, информация о которых была похищена, нет.

Напомним, 3 октября издание «Коммерсантъ» сообщило о данных 60 миллионов клиентов Сбербанка оказавшихся в сети на специальном сайте, заблокированном Роскомнадзором. Вечером в среду банк заявил о возможной утечке, которая затрагивает по меньшей мере 200 клиентов. Напомним, в сентябре зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что российские компании плохо защищены от киберугроз.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сбербанк #новости #общество #утечка данных

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