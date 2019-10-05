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20:23   5 Октября 2019
Весь мир

Автобус со школьниками попал в ДТП в Казахстане

Автобус со школьниками попал в ДТП в Казахстане

Почти 20 человек пострадали в Казахстане, где в аварию попал автобус, перевозивший группу школьников и их родителей.

Как сообщается, автобус, в котором находились 18 школьников и девять взрослых, после столкновения с легковым автомобилем опрокинулся на бок. В результате ДТП, в медучреждения доставили 16 детей и троих взрослых.

«По предварительным данным, водитель автобуса, где находились 18 учащихся школы-гимназии №9 города Актобе и девять родителей... нарушив правила дорожного движения... допустил столкновение с автомашиной Nissan», - сообщает РИА Новости.

На месте ДТП в настоящее время продолжают работать сотрудники чрезвычайных служб, полицейские и медики.

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Автор: Александр Люблинский
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