Участники антиамериканской акции протеста в Афинах устроили столкновения с полицией
Жители Афин вышли в субботу на митинг, выступая против визита в Грецию главы Госдепартамента США Майка Помпео и подписания с ним нового соглашения о сотрудничестве в области обороны.
По условиям соглашения, США намерены разместить свой военный контингент еще на трех базах в Греции, в дополнение базам на Крите и в Суде.
Участники акции, пройдя маршем и устроив митинг у памятника президенту США Гарри Трумэну, закидали памятник пакетами с краской. Полиция, пытаясь остановить акт вандализма, применила против манифестантов слезоточивый газ, после чего митингующие вступили в схватку с полицейскими.
Перед этим в центре греческой столицы прошел митинг, участники которого призывали закрыть военные базы «американских и натовских убийц» и сказать «Нет» соглашению с США о военных базах.
«Подписание нового соглашения между Грецией и США, сохранение и расширение американских баз в Греции ведут греческий народ только к еще большей опасности, к еще большей дестабилизации региона», - заявил в ходе митинга лидер греческой Коммунистической партии Димитрис Куцумбас.