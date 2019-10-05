Участники антиамериканской акции протеста в Афинах устроили столкновения с полицией 

Жители Афин вышли в субботу на митинг, выступая против визита в Грецию главы Госдепартамента США Майка Помпео и подписания с ним нового соглашения о сотрудничестве в области обороны.

По условиям соглашения, США намерены разместить свой военный контингент еще на трех базах в Греции, в дополнение базам на Крите и в Суде.

Участники акции, пройдя маршем и устроив митинг у памятника президенту США Гарри Трумэну, закидали памятник пакетами с краской. Полиция, пытаясь остановить акт вандализма, применила против манифестантов слезоточивый газ, после чего митингующие вступили в схватку с полицейскими.

Перед этим в центре греческой столицы прошел митинг, участники которого призывали закрыть военные базы «американских и натовских убийц» и сказать «Нет» соглашению с США о военных базах.