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Два человека погибли в Донецкой области Украины при взрыве в жилом доме

Два человека погибли в Донецкой области Украины при взрыве в жилом доме

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 Митингующие подожгли офисы нескольких партий в Ираке, охрана применила оружие

Митингующие подожгли офисы нескольких партий в Ираке, охрана применила оружие
20:16   5 Октября 2019
Весь мир

Митингующие подожгли офисы нескольких партий в Ираке, охрана применила оружие

Митингующие подожгли офисы нескольких партий в Ираке, охрана применила оружие

Несколько поджогов совершили протестующие в иракском городе эн-Насырия в ходе массовых акций с требованием отставки властей. В ответ охрана применила против них огнестрельное оружие, сообщает иракское информагентство ВАИД.

1 октября в Багдаде и других городах Ирака начались массовые акции протестов с требованием обратить внимание на социальные проблемы населения. Звучали и призывы к отставке действующего руководства. В отдельных регионах страны ввели комендантский час, но это не помогло сдержать митингующих, как и последующие призывы правительства Ирака к переговорам. Для разгона акций службы безопасности применили огнестрельное оружие. Ранее сообщалось, что власти Ирака отключили в стране Интернет, чтобы жители не призывали к протестам через соцсети. 

Митингующие подожгли офисы нескольких партий в Ираке, охрана применила оружие

Ранее сообщалось о 65 погибших с начала протестов 1 октября. В частности, на северо-востоке столицы страны погибло пять человек, еще один протестующий умер в городе эль-Дивания, пишут РИА Новости. Антиправительственные акции с требованиями усилить борьбу с коррупцией, снизить безработицу и улучшить работы коммунальных служб стали первыми после назначения правительства Аделя Абдель Махди год назад.

Расследовать гибель участников демонстрации поручил Верховный комиссар ООН по правам человека. Напомним, 25 сентября президент Ирака с трибуны ООН заявил о проекте масштабного восстановления страны после многолетней войны.

Митингующие подожгли офисы нескольких партий в Ираке, охрана применила оружие

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Автор: Тимофей Булочкин
#происшествия #ирак #новости #протесты

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