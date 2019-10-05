Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова

«Ты по-собачьи дьявольски красив, с такою милою доверчивой приятцей», — декларирует бронзовому четвероногому вчерашний выходец из Щукинского училища.

В столичном парке Музеон собрались директор музея имени Есенина Шетракова Светлана, певица Лариса Долина, актер Леонид Ярмольник, музыкант Евгений Маргулис, актриса Ирина Розанова, еще полсотни по-осеннему уютных москвичей и журналисты.

Полчаса назад на этом месте у затянутого зеленой тканью пьедестала добрым актерским голосом завел речь Ярмольник:

– Вчера был дождь, поэтому памятник бездомным животным открываем сегодня. Меня переполняет невероятная радость.

После теплых приветствий прокричал потерявшемуся Маргулису: «Женя, Женя, иди сюда!». Когда тот нашелся, актер подчеркнул значимость момента и упомянул, что должны были прийти и Агутин, и Розенбаум, и Макаревич, и Ургант, но кто в аэропорту задержался, у кого другие срочные дела.

Сильно не затягивая вступление, сорвал зеленое полотно. Под ним оказалась бронзовая скульптура собаки, которая греется на канализационном люке рядом со старым рваным башмаком.

На памятник тут же налетели приведенные в Музеон псы, достали телефоны умиленные дети, затолкали друг друга фотографы и операторы в битве за лучший кадр. В Москве много уличных скульптур, но эта точно будет одной из самых трогательных.

История памятника началась четыре года назад. Объявили конкурс, собрали макеты, устроили голосование в ГУМе. По признанию затейника и председателя попечительского совета фонда по защите животных «Дарящие надежду» Леонида Ярмольника, в ГУМе работа-победитель и должна была остаться, да еще и с копилкой для сбора средств. Но в итоге бронзовая дворняга нашла дом в парке Музеон.

Оно и к лучшему. Здесь, под открытым небом, фигура выглядит кстати. Под дождем, на холоде, условный Шарик разжалобит сердце не одного прохожего. Вспоминаются советские фильмы: картину нарушают лишь смартфоны в руках собравшихся и радиомикрофон у лица вдохновленной Долиной:

– Нет благороднее миссии, чем спасать бездомных и больных животных, потому что они не умеют жаловаться. Огромное спасибо, что этот фонд существует. Люди не могут равнодушно относиться к такой проблеме. Прекрасная работа, с такой любовью сделана. Всех нас поздравляю.

Потом в интервью на камеру она расскажет, как сама приютила котенка на даче, и дом превратился в кошачий рай, куда она бежит со всех ног, чтобы приласкать питомцев. А пока микрофон певица передает Розановой:

– Я уже рыдаю. Много было животных в семье. Хочу, чтоб на этот памятник каждый мог прийти положить ручку и загадать желание.

Свое желание тут же озвучивает Ярмольник: он мечтает, чтобы сюда приходили люди, чувствующие то же, что чувствует он. Долина предлагает положить деньги в бронзовый башмачок возле героя события. Дети несут монетки, взрослые купюры, организаторы краснеют, потому что никаких сборов не предполагалось и куда пристроить собранную за пару минут приличную сумму, тоже не ясно.

Пока организаторы тушуются из-за денег, собака обрастает гвоздиками, свежие снимки пришедших грузятся в инстаграм, Ярмольник что-то шутит про водку. Справа зеваки несмело просят селфи с артистами, слева выстраиваются очереди погладить гуляющих у памятника лаек. Вот-вот начнется шоу с танцующими животными.

Среди присутствующих на церемонии скромно стоит неприметная девушка в сером пальто — Наталья Сысенко. Ее имя — на табличке рядом с только что презентованным арт-объектом. Это Наташа создала макет бронзового пса. Она оказалась в тройке лидеров после народного голосования в ГУМе и победила по итогам обсуждения макетов жюри.

У пса, поселившегося в Музеоне, есть прототип: дворняга с пронзительным взглядом из двора, где живет скульптор. Но на улице она больше не живет. Собаку, растрогавшую Наталью, уже пристроили в семью. Можно полагать, что скульптура, нашедшая дом в столице, принесет удачу и другим четвероногим бродягам.

Погладить безымянного пса вы можете недалеко от входа в Музеон в любой день с 6:00 до 23:00.