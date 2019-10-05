Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотрудник Сбербанка признался в утечке базы данных клиентов

Сотрудник Сбербанка признался в утечке базы данных клиентов

 Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова

Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова
Два человека погибли в Донецкой области Украины при взрыве в жилом доме

Два человека погибли в Донецкой области Украины при взрыве в жилом доме

 В Совете Федерации не ждут скорого восстановления авиасообщения с Грузией

В Совете Федерации не ждут скорого восстановления авиасообщения с Грузией
Автобус со школьниками попал в ДТП в Казахстане

Автобус со школьниками попал в ДТП в Казахстане

 Митингующие подожгли офисы нескольких партий в Ираке, охрана применила оружие

Митингующие подожгли офисы нескольких партий в Ираке, охрана применила оружие
Сотрудник Сбербанка признался в утечке базы данных клиентов

Сотрудник Сбербанка признался в утечке базы данных клиентов

 Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова

Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова
Два человека погибли в Донецкой области Украины при взрыве в жилом доме

Два человека погибли в Донецкой области Украины при взрыве в жилом доме

 В Совете Федерации не ждут скорого восстановления авиасообщения с Грузией

В Совете Федерации не ждут скорого восстановления авиасообщения с Грузией
Автобус со школьниками попал в ДТП в Казахстане

Автобус со школьниками попал в ДТП в Казахстане

 Митингующие подожгли офисы нескольких партий в Ираке, охрана применила оружие

Митингующие подожгли офисы нескольких партий в Ираке, охрана применила оружие
20:34   5 Октября 2019
Россия

Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова

Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова

«Ты по-собачьи дьявольски красив, с такою милою доверчивой приятцей», — декларирует бронзовому четвероногому вчерашний выходец из Щукинского училища.

В столичном парке Музеон собрались директор музея имени Есенина Шетракова Светлана, певица Лариса Долина, актер Леонид Ярмольник, музыкант Евгений Маргулис, актриса Ирина Розанова, еще полсотни по-осеннему уютных москвичей и журналисты.

Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова

Полчаса назад на этом месте у затянутого зеленой тканью пьедестала добрым актерским голосом завел речь Ярмольник:

– Вчера был дождь, поэтому памятник бездомным животным открываем сегодня. Меня переполняет невероятная радость.

После теплых приветствий прокричал потерявшемуся Маргулису: «Женя, Женя, иди сюда!». Когда тот нашелся, актер подчеркнул значимость момента и упомянул, что должны были прийти и Агутин, и Розенбаум, и Макаревич, и Ургант, но кто в аэропорту задержался, у кого другие срочные дела.

Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова

Сильно не затягивая вступление, сорвал зеленое полотно. Под ним оказалась бронзовая скульптура собаки, которая греется на канализационном люке рядом со старым рваным башмаком.

Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова

На памятник тут же налетели приведенные в Музеон псы, достали телефоны умиленные дети, затолкали друг друга фотографы и операторы в битве за лучший кадр. В Москве много уличных скульптур, но эта точно будет одной из самых трогательных.

История памятника началась четыре года назад. Объявили конкурс, собрали макеты, устроили голосование в ГУМе. По признанию затейника и председателя попечительского совета фонда по защите животных «Дарящие надежду» Леонида Ярмольника, в ГУМе работа-победитель и должна была остаться, да еще и с копилкой для сбора средств. Но в итоге бронзовая дворняга нашла дом в парке Музеон.

Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова

Оно и к лучшему. Здесь, под открытым небом, фигура выглядит кстати. Под дождем, на холоде, условный Шарик разжалобит сердце не одного прохожего. Вспоминаются советские фильмы: картину нарушают лишь смартфоны в руках собравшихся и радиомикрофон у лица вдохновленной Долиной:

– Нет благороднее миссии, чем спасать бездомных и больных животных, потому что они не умеют жаловаться. Огромное спасибо, что этот фонд существует. Люди не могут равнодушно относиться к такой проблеме. Прекрасная работа, с такой любовью сделана. Всех нас поздравляю.

Потом в интервью на камеру она расскажет, как сама приютила котенка на даче, и дом превратился в кошачий рай, куда она бежит со всех ног, чтобы приласкать питомцев. А пока микрофон певица передает Розановой:

– Я уже рыдаю. Много было животных в семье. Хочу, чтоб на этот памятник каждый мог прийти положить ручку и загадать желание.

Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова

Свое желание тут же озвучивает Ярмольник: он мечтает, чтобы сюда приходили люди, чувствующие то же, что чувствует он. Долина предлагает положить деньги в бронзовый башмачок возле героя события. Дети несут монетки, взрослые купюры, организаторы краснеют, потому что никаких сборов не предполагалось и куда пристроить собранную за пару минут приличную сумму, тоже не ясно.

Пока организаторы тушуются из-за денег, собака обрастает гвоздиками, свежие снимки пришедших грузятся в инстаграм, Ярмольник что-то шутит про водку. Справа зеваки несмело просят селфи с артистами, слева выстраиваются очереди погладить гуляющих у памятника лаек. Вот-вот начнется шоу с танцующими животными.

Памятник бездомному псу в Москве открыли Ярмольник, Долина и Розанова

Среди присутствующих на церемонии скромно стоит неприметная девушка в сером пальто — Наталья Сысенко. Ее имя — на табличке рядом с только что презентованным арт-объектом. Это Наташа создала макет бронзового пса. Она оказалась в тройке лидеров после народного голосования в ГУМе и победила по итогам обсуждения макетов жюри.

У пса, поселившегося в Музеоне, есть прототип: дворняга с пронзительным взглядом из двора, где живет скульптор. Но на улице она больше не живет. Собаку, растрогавшую Наталью, уже пристроили в семью. Можно полагать, что скульптура, нашедшая дом в столице, принесет удачу и другим четвероногим бродягам.

Погладить безымянного пса вы можете недалеко от входа в Музеон в любой день с 6:00 до 23:00.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алиса Денисова
#москва #памятник #пес #ярмольник #международный день защиты животных

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...