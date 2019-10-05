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 В Совете Федерации не ждут скорого восстановления авиасообщения с Грузией

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20:47   5 Октября 2019
Ближнее зарубежье

В Совете Федерации не ждут скорого восстановления авиасообщения с Грузией

В Совете Федерации не ждут скорого восстановления авиасообщения с Грузией

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сказал, что над вопросом восстановления авиасообщения между Россией и Грузией еще стоит подумать, поскольку политическую риторику Тбилиси меняет крайне незначительно. Об этом Цеков сообщил «Политике Сегодня».

«Россию Грузия все равно считает чуть ли не врагом. С вопросом восстановления авиасообщения торопиться не следует», — полагает сенатор.

В Совете Федерации не ждут скорого восстановления авиасообщения с Грузией

Тем не менее, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани рад возможному решению правительств о возобновлении авиаперелетов между Грузией и Россией. У желания грузинского министра есть вполне логичное объяснение — срыв курортного сезона из-за отсутствия российских туристов.

«Курортный сезон сорвался. Они сами об этом говорят. Прежде всего за счет прекращения авиасообщения с Россией. Грузия недосчитала десятки миллионов долларов. Заставило это, и экономика заставила», — объяснил собеседник агентства.

Прямое авиасообщение с Грузией прекращено с июля этого года на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. Оппозиция устроила скандал из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #политика #грузия #цеков #совет федерации

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