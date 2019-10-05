Ходорковский хочет перекроить Россию на британский манер и надеть корону монарха

Во вторник, 1 октября, немецкий телеканал Deutsche Welle опубликовал интервью с беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским. В нем он рассказал о своих планах на будущее, и какой в этом самом будущем он видит Россию. По большому счету, он продекларировал стандартные клише всей российской несистемной оппозиции, сводящиеся к единственному лозунгу «За все хорошее, против всего плохого!».

Однако он озвучил и несколько идей, после которых оппозиционерам стоит призадуматься, насколько честно с ними ведет себя их заграничный спонсор.

Ходорковский зарабатывает, оппозиционеры сидят

Например, на вопрос о том, когда же он собирается вернуться в Россию, Ходорковский ответил, что только после смены судебной системы в России. А смену судебной системы он напрямую связал со сменой власти в стране, вплоть до смены формы государственного управления. Так, в своих фантазиях олигарх видит Россию конституционной монархией с сильным парламентом. При этом он не стал указывать, кого же видит на российском престоле, вполне возможно, честолюбивый олигарх и сам не прочь примерить корону.

Как бы то ни было, в словах Ходорковского прослеживаются два четких направления. Первое, он не собирается рисковать собой в попытках устроить переворот в России. Для этого он намерен использовать «рядовых» оппозиционеров.

По сути, будет продолжена практика, использованная во время массовых беспорядков этим летом в Москве, когда руководители несистемной оппозиции намеренно подталкивали москвичей к нарушению законов. А пока простые россияне, поверившие в призывы оппозиции, будут получать реальные уголовные сроки, Ходорковский будет отсиживаться в безопасной Швейцарии.

Можно и корону примерить

Второе направление идей олигарха еще более интересное. Его виденье будущего политического устройства России явно скалькировано с современной Великобритании, где Ходорковский очень любит бывать. Британское государство также является парламентским, при действующем монархе. При этом королевская семья является богатейшим землевладельцем в стране.

Симпатию Ходорковского к британской системе вряд ли можно считать случайной. Давно известно о прямой связи олигарха с британскими спецслужбами. Так, в 2018 году группе хакеров Anonymous удалось заполучить в свое распоряжение документы британской правительственной организации Integrity Initiative. Из них стало ясно, что спецслужбы Ее Величества не просто сотрудничают с российскими оппозиционерами, в том числе и Ходорковским, но и спонсируют их антигосударственную деятельность.

Так что, пока наивная российская молодежь по указке Ходорковского пытается разгромить собственную страну, сам олигарх в безопасности и комфорте осваивает дивиденды от иностранных спонсоров. И вряд ли его всерьез интересует будущее как самой России, так и всего российского народа.

Уже сегодня, 4 октября в 23:20, телеканал НТВ покажет свой новый фильм-расследование «Кукловоды протеста». В нем журналисты расскажут, кто и как из-за границы организует массовые протесты в России.