Трамп раскритиковал в Twitter сенатора Ромни, назвав «напыщенным ослом»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в своем Twitter сенатора от Республиканской партии Митта Ромни после того, как тот назвал его заявление о расследовании в отношении Байденов «политически мотивированными».

Ранее Трамп сообщал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что хотел бы проведения расследования деятельности экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, занимавшего высокую должность в украинской компании Burisma — разговор был опубликован администрацией Белого дома.

Ромни написал в Twitter, что такие заявления Трампа являются политически мотивированными» «отвратительными» и ошибочными. Ответ Трампа Ромни в той же социальной сети последовал незамедлительно:

«Кто-нибудь, пожалуйста, разбудите Митта Ромни и скажите ему, что мой разговор с украинским президентом был благожелательным и очень уместным, а мое заявление по Китаю относилось к коррупции, а не к политике», — написал в Twitter американский глава.

Трамп также назвал Ромни «напыщенным ослом», который борется с нынешним американским президентом с самого начала, за исключением тех случаев, когда Ромни «умолял» Трампа поддержать его выдвижение в сенат. Кроме того, однопартиец даже просил у президента стать его госсекретарем, но не получил такой возможности. «Он так плох для республиканцев!», — заключил глава США.

Напомним, вчера Трамп после скандала с импичментом заявил, что имеет право просить другие государства расследовать коррупционные скандалы, в том числе и обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность украинской энергетической компании Burisma Group и дело Байдена младшего.