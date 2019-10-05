СМИ в США обвинили Трампа в «заискивании» перед Путиным во время первой беседы

Американский президент Дональд Трамп во время своего первого телефонного звонка российскому лидеру Владимиру Путину 28 января 2017 года «вел себя подобострастно, подлизывался и заискивал».

Об этом говорится в опубликованном в субботу материале издания The Washington Post, авторы которого ссылаются на источники в Белом доме.

В частности, авторы статьи пишут, что Трамп, позвонив в Кремль примерно через неделю после своей инаугурации, называл Владимира Путина «великим лидером» и рассыпался в извинениях за то, что не позвонил раньше. Все, бывшие и действующие помощники 45-го президента США, кто находился в Овальном кабинете Белого дома и присутствовал при его разговоре с Путиным, рассказали изданию, что Трамп перескакивал с темы на тему, при этом он «подлизывался и вел себе подобострастно».

«Он (Трамп» вел себя как: «Боже мой, мои помощники не сказали мне, что вы пожелали говорить со мной», - приводит издание слова источника.

При этом отмечается, что Путин во время беседы придерживался тем обсуждения, намеченных заранее.