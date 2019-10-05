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 Медведев рассказал, как Рауль Кастро относится к американским санкциям

Медведев рассказал, как Рауль Кастро относится к американским санкциям
18:26   5 Октября 2019
Весь мир

Медведев рассказал, как Рауль Кастро относится к американским санкциям

Медведев рассказал, как Рауль Кастро относится к американским санкциям

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, который 3-4 октября находился с визитом на Кубе, рассказал, что первый секретарь ЦК кубинской Компартии Рауль Кастро считает экономические санкции США в отношении этой страны детскими решениями и смотрит на них спокойно.

Об этом Медведев рассказал в эфире передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отметив позитивный настрой кубинского лидера.

«Да, я с ним встречался. Он настроен очень позитивно, он об этом говорит с усмешкой. Он говорит: это какие-то непонятные, детские решения. Он же человек очень мудрый и очень взрослый. Ему скоро будет 90 лет. Поэтому он на это смотрит абсолютно спокойно», - поделился глава российского правительства.

При этом он отметил, что рядовые кубинцы не испытывают симпатий к Соединенным США и негативно относятся к введенными ими санкциям, которые отрицательно сказываются на уровне жизни населения Кубы.

Медведев рассказал, как Рауль Кастро относится к американским санкциям

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Автор: Александр Люблинский

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