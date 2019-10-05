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18:34   5 Октября 2019
Россия

Покрас Лампас приехал в Екатеринбург переделать «крест», возмутивший верующих

Покрас Лампас приехал в Екатеринбург переделать «крест», возмутивший верующих

Художник Покрас Лампас приехал в Екатеринбург 5 октября, чтобы скорректировать арт-объект «Супрематический крест», который не только возмутил православных активистов, но и был испорчен при дорожных работах в июле. Об этом заявила пресс-служба фестиваля Stenograffia, сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее художник-каллиграф Арсений Пыженков под творческим псевдонимом «Покрас Лампас» вместе с другими участниками команды нарисовал на площади 1-й Пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге арт-объект «Супрематический крест». Преображение городского пространства прошло в рамках фестиваля «Стенограффия».

«Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звезды сошлись, и Покрас Лампас приехал! Спонтанно, но все получилось! Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе. Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю», — сообщили в пресс-службе фестиваля.

Покрас Лампас приехал в Екатеринбург переделать «крест», возмутивший верующих

В июле работники коммунальных служб залили часть легально созданного изображения гудроном — работу восстановили. Позднее высказали свое недовольство православные активисты, выйдя на пикеты с жалобами на присутствие православной символики в объекте. После этого художник решил изменить эскиз «креста», но название работы менять не собирается — об этом он заявил в интервью с «Политикой Сегодня».

Покрас Лампас приехал в Екатеринбург переделать «крест», возмутивший верующих

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Автор: Тимофей Булочкин
#екатеринбург #россия #художник #новости #общество

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