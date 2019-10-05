Технический сбой помешал вовремя выплатить пенсии и зарплаты в Севастополе

Выплаты пенсий и зарплат в Севастополе прошли не в полном объеме из-за технического сбоя оборудования в местном казначействе, сообщили в пресс-службе городского правительства.

В правительстве города заявили, что вопрос с выплатами уже решается, в том числе и в ручном режиме из-за поломки системы. Уточняется, что вины специалистов в задержке выплат нет — программное обеспечение дало сбой.

«В первую очередь вчера начали в ручном режиме набивать платежки по пенсиям. Работа до ночи велась в ручном режиме. Больше 50% пенсионеров пенсии получили», — утверждают в пресс-службе правительства Севастополя, цитируют РИА Новости.

К настоящему моменту работа системы восстановлена: все пенсии поступят на счета получателей до полудня понедельника, а зарплаты бюджетникам переведут в тот же понедельник до конца рабочего дня. По поручению врио губернатора Михаила Развожаева в правительстве создан оперативный штаб: сотрудники казначейства и некоторых департаментов будут работать в субботу и воскресенье.

В середине сентября Госдума приняла на рассмотрение законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии: инициатива увеличивает «срок дожития» до 258 месяцев с 252, установленных сейчас.