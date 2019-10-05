Медведев заявил, что возможный импичмент Трампа – это внутреннее дело США

Ситуация с возможным объявлением импичмента американскому президенту Дональду Трампу является внутренним делом Соединенных Штатов, однако очевидно, что представители Демократической и Республиканской партий в этой стране «зарубились не на шутку» в попытке перетянуть канат на свою сторону.

Такое мнение в эфир телепередачи «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия 1» высказал российский премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, возможно ли, что в США главе государства действительно будет объявлен импичмент.

«Это их дело, откровенно говоря. Дело американской политической системы. Но то, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы США реальная возможность перетянуть канат на свою сторону», - сказал глава российского правительства, в частности, добавив, что он не знает, чем это все может закончится., добавив, что он не знает, чем это все может закончится.

Напомним: ранее в США разразился кризис, связанный с подозрениями в том, что действующий президент страны Дональд Трамп пытался дискредитировать своего возможного противника на предстоящих выборах 2020 года Джо Байдена, добившись от украинских властей возобновления уголовного дела о коррупции в отношении сына Байдена – Хантера, работавшего на руководящей должности в компании Burisma. Демократы попытались обвинить Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского и в том, что он, угрожая прекращением военной помощи, настаивал на возобновлении расследования против Хантера Байдена.