Водолацкий призвал Украину возводить мосты, а не стены

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сомневается, что сказка о заборе между Крымом, Донбассом и Украиной, прозвучавшая из уст журналиста Дмитрия Гордона в эфире украинского телешоу «Свобода слова», претворится в жизнь.

«Если в головах журналистов Украины такие мысли, то действительно крах Украины не за горами, — смеется Водолацкий и добавляет: «Они никогда не смогут построить такой забор. Во-первых, у них нет денег, экономика в стагнации. Построить забор — это фантазии и сказки журналиста Гордона. С территорией юго-востока необходимо налаживать отношения, прекратить обстрелы населения, которые продолжаются до сегодняшнего дня».

Депутат уверен, что в сложные моменты для страны нужно строить не стены или заборы, а возводить «мосты». Только они, по мнению депутата, способны вывести Украину из кризиса 2014 года.

«Нужно начинать мирный диалог. Не стены строить, а мосты, которые прекратят всю эту вакханалию, которая произошла во время госпереворота и к власти пришли нацисты», — резюмировал собеседник агентства.

Телеведущий Владимир Соловьев тоже прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной, Крымом и Донбассом. Соловьев увидел в словах украинского коллеги призыв к капитуляции, а самом журналисте реинкарнацию бывшего украинского премьера Арсения Яценюка.